Мужчина избил подростка в подъезде жилого дома в Подмосковье
В Подмосковье мужчина подкараулил подростка у лифта в подъезде жилого дома и избил его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 27 января.
По ее словам, инцидент произошел ранним утром 20 января в подъезде жилого дома в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Мужчина подкараулил 14-летнего подростка у лифта, схватил его за куртку и несколько раз ударил его по голове. Ребенок вырвался из захвата и сбежал. Позже ему оказали медицинскую помощь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Балашихинская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также процесс выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Другое нападение произошло в столичном метро. На станции «Баррикадная» мужчина избил пенсионера.