Мужчина избил подростка в подъезде жилого дома в Подмосковье

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Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный Карта всех событий

В Подмосковье мужчина подкараулил подростка у лифта в подъезде жилого дома и избил его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 27 января.

По ее словам, инцидент произошел ранним утром 20 января в подъезде жилого дома в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Мужчина подкараулил 14-летнего подростка у лифта, схватил его за куртку и несколько раз ударил его по голове. Ребенок вырвался из захвата и сбежал. Позже ему оказали медицинскую помощь.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Балашихинская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также процесс выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Другое нападение произошло в столичном метро. На станции «Баррикадная» мужчина избил пенсионера.