Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу, 27 января, выразил надежду на то, что правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) использует свои отношения с Российской Федерацией для прекращения конфликта на Украине.

По его словам, Евросоюз рассматривает республику как важного партнера по сохранению международного права, основанного на верховенстве закона.

— ЮАР должна использовать отношения с Россией для содействия прекращению конфликта на Украине. Мы не призываем выбирать стороны, но оставаться на стороне Устава ООН и поддерживать международный миропорядок, — передает слова Борреля ТАСС.

До этого главный научный сотрудник института Африки РАН Владимир Шубин заявил, что Россия эффективно выстраивает сотрудничество с различными по политическому устройству и экономическому развитию государствами.

Шубин напомнил, что Южная Африка входит в БРИКС и давно уже является другом России.