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Политолог Шубин оценил перспективы сотрудничества между Россией и Африкой

Ирина Игнатенко
Политика
Политолог Шубин оценил перспективы сотрудничества между Россией и Африкой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия эффективно выстраивает сотрудничество с различными по политическому устройству и экономическому развитию государствами. Об этом заявил главный научный сотрудник института Африки РАН Владимир Шубин.

— Россия ведет диалог с Африкой на равных, без диктата и давления, что выгодно отличается от наших западных «партнеров», — подчеркнул Шубин в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметил, что Россия готова сотрудничать с африканскими странами вне зависимости от их внутриполитических реалий. Объединение стран БРИКС становится все привлекательнее, чем западные блоки, добавил специалист.

Южная Африка входит в БРИКС и давно уже является другом России, подчеркнул он. Шубин добавил, что визит главы МИД Сергея Лаврова в африканские страны послужит дальнейшему усилению связей России с Африканским континентом.

25 января Лавров в ходе рабочего визита в Африку встретился с главой МИД Анголы Тете Антониу, передает ФАН. Визит Лаврова в ЮАР начался 23 января.

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