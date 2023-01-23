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Лавров прилетел с рабочим визитом в ЮАР

Юлия Курганова
В мире
Лавров прилетел с рабочим визитом в ЮАР
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в понедельник, 23 января, в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Его самолет министра приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

В Претории российский министр иностранных дел встретится с главой МИД страны Наледи Пандор.

Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму РФ — Африка, который состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Также министры обменяются мнениями по двусторонней повестке и ключевым событиям на международной арене. Кроме того, они могут обсудить актуальные вопросы взаимодействия в БРИКС, где в этом году председательствует ЮАР и совместную работу на других международных площадках, сообщает ТАСС.

19 января Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Сергея Лаврова за сравнение политики Соединенных Штатов в отношении России с действиями Адольфа Гитлера. Накануне глава МИД РФ провел пресс-конференцию, на которой оценил деятельность Вашингтона в отношении Москвы. По его словам, Белый дом создает коалицию для противостояния с Кремлем, что сравнимо с действиями Наполеона и Гитлера.

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