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Полиция задержала злоумышленника, который поджег четыре машины на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала злоумышленника, который поджег четыре машины на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Москва, улица Маршала Федоренко, 2к1 Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей на севере Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 27 января.

По ее словам, из четырех пострадавших автомобилей злоумышленник поджег только иномарку, произведенную в Германии. В дальнейшем огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили машины. Ущерб от действий поджигателя превысил пять миллионов рублей.

Видео: Пресс-центр МВД России

В результате оперативно розыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Поджог, о котором идет речь, произошел во дворе дома № 2 корпус 1 на улице Маршала Федоренко. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Усилиями пожарных огонь был ликвидирован в 1:21. При возгорании были повреждены четыре автомобиля. Пострадавших нет.

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