Два жилых корпуса по реновации на улице Черное Озеро достроят в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Многоэтажный жилой дом по программе реновации в столичном районе Косино-Ухтомский достроят в этом году. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на текущий момент осуществляются работы «по установке шпунтового ограждения». Объект будет состоять из двух восьмиэтажных корпусов с общей подземной автомобильной стоянкой.

Здания облицуют клинкерной плиткой серого оттенка. Отличительными особенностями объектов станут колонны, а также витражное остекление на первом этаже. В общей сложности в корпусах будет 70 квартир.

Первые этажи останутся нежилыми, поскольку там разместятся магазины, кафе и другой бизнес. Кроме того, здания, расположенное по адресу улица Черное Озеро, земельный участок 7, оснастят лифтами грузоподъемность до тонны, системами охраны входа и оповещения при пожаре, а также видеонаблюдением.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там высадят деревья, кустарники и цветы, обустроят детскую и спортивную площадки, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Накануне сообщалось, что в районе Перово планируется строительство дома по реновации. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, три секции здания будут образовывать просторный внутренний двор.