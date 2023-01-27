На 45-м километре МКАД загорелся автомобиль

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 45-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 45-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 27 января.

По данным ведомства, огонь охватил автомобиль такси. В результате пожара никто не пострадал. Для тушения возгорания движение в районе происшествия было временно перекрыто, а москвичей призывали выбирать пути объезда.

На момент публикации пожар был ликвидирован, а движение на участке дороги восстановили, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в Анадырском проезде. Пассажирский автобус сбил человека. Пострадавшего госпитализировали.