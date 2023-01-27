Автобус сбил человека в Анадырском проезде

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Анадырский проезд Карта всех событий

В Анадырском проезде произошла авария с участием общественного транспорта, в результате чего один человек пострадал. Об этом в пятницу, 27 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе владения 14Б по Анадырскому проезду. Там автобус сбил человека. Пострадавший был передан наряду скорой помощи.

25 января в Подмосковье столкнулись маршрутка и два грузовика. ДТП произошло в городском округе Балашиха. В результате столкновения пострадали два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков.

До этого на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы человек упал под стоящий трамвай. Инцидент произошел около дома № 9 на Симоновском Валу.