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Человек на остановке на юго-востоке столицы упал под стоящий трамвай

Юлия Курганова
Происшествия
Человек на остановке на юго-востоке столицы упал под стоящий трамвай
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Симоновский Вал, 9 Карта всех событий

На остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы человек упал под стоящий трамвай. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 14 января.

Человека вытащили из-под трамвая. Инцидент произошел около дома № 9 на Симоновском Валу.

В настоящее время ожидают скорую помощь.

14 января прокуратура Северного административного округа проводит проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который в момент аварии переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка вскоре доставили в больницу.

Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3. На месте аварии работают оперативные службы города.

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