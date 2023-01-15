Человек на остановке на юго-востоке столицы упал под стоящий трамвай

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, улица Симоновский Вал, 9 Карта всех событий

На остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы человек упал под стоящий трамвай. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 14 января.

Человека вытащили из-под трамвая. Инцидент произошел около дома № 9 на Симоновском Валу.

В настоящее время ожидают скорую помощь.

14 января прокуратура Северного административного округа проводит проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который в момент аварии переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка вскоре доставили в больницу.

Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3. На месте аварии работают оперативные службы города.