Украинским артистам в Германии запретили выступать вместе с Нетребко

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Украинские музыканты и актеры не смогут выступать вместе с российской оперной певицей Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Об этом рассказал генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, украинским артистам запрещено выступать на одной сцене с Нетребко, поскольку она находится в санкционном списке Украины. Распространяется ли запрет на все дни фестиваля, представитель украинского государства не пояснил.

Он уточнил, что запрет также коснется приглашенного на фестиваль харьковского театра имени Тараса Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины, передает РИА Новости.

В начале ноября 2022 года генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона. Свое предложение он объяснил тем, что показ произведения будет расцениваться как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции».