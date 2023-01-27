Инспекторы ГИБДД в Новой Москве нашли у бездомного пассажира такси партию героина

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали бездомного пассажира такси, у которого под одеждой был спрятан героин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 27 января.

По его словам, злоумышленника обнаружили инспекторы во время несения службы в районе деревни Сосенки в ТиНАО. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки Kia Rio для проверки документов. Во время беседы с полицейскими 40-летний пассажир без определенного места жительства сильно занервничал, в связи с чем сотрудники решили провести личный досмотр.

Оказалось, что под одеждой мужчина прятал пластиковый сверток с неизвестным веществом, общей массой около 170 граммов. Позже экспертиза показала, что в пакете был героин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другого мужчину задержали в подмосковном городском округе Раменское. Сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой обнаружили два килограмма мефедрона.