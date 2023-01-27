Диетолог Соломатина рассказала, кому стоит отказаться от чеснока

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В чесноке содержится много полезных свойств, но он не может быть единственным средством для борьбы с простудой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в состав чеснока входят полезные масла, которые защищают организм от воздействия вирусов.

— Чеснок является достаточно полезным продуктом. В нем содержатся уникальные эфирные масла. Они отпугивают потенциальные вирусы. Это нужно взять на вооружение для себя. Я рекомендую есть чеснок во время простуды, — сказала Соломатина.

Эксперт отметила, что норма потребления чеснока сугубо индивидуальна. Она рассказала, людям с какими заболеваниями стоит отказаться от этого продукта:

— Я советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день. Тем не менее некоторым людям стоит вообще отказаться от данного продукта. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение.

Чеснок хорошо разжижает кровь, отметила врач, поэтому его полезно есть людям с атеросклерозом.

— Однако если человеку нужно не разжижать кровь, а наоборот, ее коагулировать, то нужно полностью исключить чеснок из рациона, — уверена диетолог.

В чесноке содержится много различных витаминов. Но важно понимать, что нельзя лечить простуду только им. Он может стать отличным помощником в борьбе с вирусами в совокупности с правильным лечением, предупредила Соломатина.