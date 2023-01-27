Неизвестные похитили девушку с остановки на МКАД, увезли в лес и изнасиловали

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Москва, МКАД, 74-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Трое неизвестных похитили девушку с остановки общественного транспорта на МКАД, отвезли ее в лес и изнасиловали. Об этом стало известно в пятницу, 27 января.

По предварительным данным, преступление произошло на остановке «Новобутаково» в Северном Тушино. Со слов пострадавшей, она ночью стояла на обочине в короткой юбке и ждала такси. Внезапно к ней подъехал автомобиль марки Mercedes с иностранными номерами. Из машины выскочили мужчины и насильно посадили ее в салон, угрожая расправой. После злоумышленники отвезли девушку в лес, где надругались над ней. После совершения преступления злоумышленники выбросили пострадавшую из машины и уехали.

Девушка обратилась в полицию, по данному факту проводится проверка, сообщил Telegram-канал Shot.

Примечательно, что пострадавшая нигде официально не работает, а в столицу прибыла из небольшого населенного пункта в Нижегородской области.

Другое похищение произошло в Подмосковье. Группа иностранцев взяла в плен своего соотечественника, после чего начала требовать с родственников и друзей пострадавшего выкуп в размере 30 тысяч долларов США.