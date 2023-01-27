«Учитываю нынешние события»: Лукьяненко рассказал, что в новой книге отразит происходящее на Украине

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Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что события, происходящие сегодня на Украине, найдут отражение в его новой книге «Дозоров».

— Конечно, такие глобальные и трагические события на Украине еще долго будут предметом обсуждения в литературе, в том числе и в фантастике. И лично я учитываю нынешние события, чтобы актуализировать последнюю книгу из «Дозоров» с учетом того, что происходит на Украине, — заявил писатель.

Он также добавил, что делал прогнозы на тему русско-украинских отношений «еще 25 лет назад». В то время, по словам Лукьяненко, обычные люди «это воспринимали с улыбкой», однако сам писатель видел, как «все зреет».

Говоря о специальной военной операции на Украине, автор заявил, что «такие события не любят текстов, написанных «по горячим следам»». Вспоминая литературу, посвященную Великой Отечественной войне, писатель отметил, что основной пласт произведений о тех днях появился через 15-20 лет.

— Однако скажу точно — про «Дозоры» вы в этом году услышите! Я планирую вернуться к этой серии весной. Надеюсь, что все удастся закончить вовремя, — передает слова Лукьяненко «Комсомольская правда».

До этого стало известно, что Минпросвещения включит в школьную программу творчество некоторых советских писателей, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова.