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Книги «Как закалялась сталь» и «Брестская крепость» включат в школьную программу

Евгений Жуков
Общество
Книги «Как закалялась сталь» и «Брестская крепость» включат в школьную программу
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Минпросвещения включит в школьную программу творчество некоторых советских писателей, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Все эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений. Мы утвердили ФООП (федеральные основные общеобразовательные программы — прим. «ВМ») и в них уже включили и «Молодую гвардию» Александра Фадеева, и прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Бондарева «Горячий снег», — сказал глава министерства Сергей Кравцов.

Он также добавил, что работа по добавлению произведений советских классиков в школьную литературу будет продолжена, передает ТАСС.

До этого Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старших классов с разделом о спецоперации должен выйти в марте 2023 года. На текущий момент продолжается разработка учебника, где будут подробно описаны причины и задачи проводимой спецоперации.

22 января председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что вопрос исключения из школьной программы произведения писателя Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» никогда не выставлялся на обсуждение.

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