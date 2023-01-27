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Путин поручил повышать МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году

Евгений Жуков
Финансы
Путин поручил повышать МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году выше уровня инфляции. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в пятницу, 27 января.

— Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда, — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами, передает официальный сайт Кремля.

17 января глава государства заявил, что показатель инфляции в стране по итогам второго квартала 2023 года может опуститься ниже четырех процентов. Помимо этого, Путин отметил, что уровень инфляции в 2022 году оказался ниже прогнозов ЦБ — 11,9 процента.

До этого глава государства заявил, что Россия закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы в 3,7 процента. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.

Инфляция МРОТ Владимир Путин
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