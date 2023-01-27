Мужчину, доведшего пасынка до ампутации пальцев, отправили в СИЗО

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Зюзинский районный суд арестовал мужчину, который довел пасынка до ампутации пальцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 27 января.

Решением суда мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют по статье «Истязание» в отношении малолетнего пасынка.

Ранее стало известно, что ребенок был госпитализирован с отмороженными пальцами. Его родители сообщили, что «мальчик лепил снеговика без перчаток». Однако позже выяснилось, что отчим неоднократно издевался над ребенком и избивал его, что и стало отчасти причиной серьезных травм. В частности, отчим несколько дней не давал матери сына обратиться к врачу, чтобы помочь ребенку, который отморозил себе пальцы.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел Следственного комитета.