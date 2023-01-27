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Приметы и советы

Путин поручил поставить как минимум 700 российских самолетов до 2030 года

Полина Долганова
Общество
Путин поручил поставить как минимум 700 российских самолетов до 2030 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение софинансировать поставку как минимум 700 отечественных самолетов и вертолетов до 2030 года за счет средств Фонда национального благосостояния. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе администрации президента.

— Обеспечить за счет средств ФНБ софинансирование проектов, предусматривающих: обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолеты), — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля текущего года.

В России полным ходом идут испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SSJ) New. Первый полет обновленного лайнера намечен на 2023 год. Что это за самолет и когда начнется его серийное производство — в материале «Вечерней Москвы».

Речь идет о полностью импортозамещенной и немного обновленной версии ближнемагистрального самолета Superjet-100, который совершил свой первый полет еще в конце нулевых.

Вертолеты Владимир Путин ФНБ Самолеты
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