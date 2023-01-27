«Сигналы бедствия»: психолог Наумова перечислила признаки скорого развода

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Существует ряд тревожных звоночков, которые сигнализируют о том, что семейная пара находится на грани развода. Расставание больно бьет не только по партнерам, но и по их детям. Однако при желании обоих супругов можно спасти практически любую семью. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

Два ярких признака

По ее словам, о возможном скором разводе могут свидетельствовать самые разные признаки.

Проблемы в общении

Например, трудности в общении являются довольно заметным «сигналом бедствия», рассказала Наумова.

— Когда люди перестали общаться, им друг с другом становится неинтересно — это тревожный сигнал. То же самое — если любой разговор заканчивается скандалом и люди обижаются друг на друга. Из-за того что обиды накопились, любые полутона при таких взаимоотношениях воспринимаются как упрек в свою сторону, — объяснила психолог.

Потеря страсти

Нехорошим симптомом будет и полное отсутствие близости, уверена специалист.

— О возможной проблеме можно задуматься и тогда, когда близость становится не такой страстной, как раньше, — подчеркнула Наумова.

Почему развод не всегда легко предсказать

В некоторых случаях выявить желание одного из супругов развестись не так просто, отметила психолог.

— Экстраверты эмоциональны, они сообщают обо всех своих болях и проблемах. А вот интроверты могут молчать, пассивно все делать по дому и даже проводить время вместе, но одновременно с этим искать запасной вариант на стороне. Предвестники развода в этом случае могут быть очень косвенные и слабые. В конце просто один партнер ставит другого перед фактом: все, теперь развод, — пояснила специалист.

Как спасти брак

При этом даже в сложных случаях специалисты могут помочь найти выход, если оба человека готовы трудиться для восстановления семьи. Если хотя бы у одного из супругов такого желания нет, психолог не поможет, уверена Наумова.

В некоторых случаях сохранить семью поможет индивидуальная терапия, предложила психолог.

— Если специалист видит, что семья может сохраниться, то он предлагает супругам пройти индивидуальную терапию. Тогда каждый решает свои детские проблемы и на взрослую ситуацию смотрит по-новому. В итоге появляется шанс, что человек согласится попробовать улучшить отношения, — заключила собеседница «ВМ».