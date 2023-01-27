Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру

Евгений Жуков
Общество
Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач Александр Мясников рассказал, что его просили ответить на вопрос о приеме «кротовухи» — настойки на мертвом кроте, которая стала популярным мемом в соцсетях. Телеведущий предложил любителям этого напитка отправиться к психиатру.

Говоря о теме народных средств для ухода за собой, специалист отметил, что недавно журналисты прислали ему вопрос о потенциальных последствиях употребления «кротовухи».

— Мракобесие может принимать совершенно дикие формы. Вы всегда все-таки пропускайте через свой здравый смысл. Вы верите, что вам дохлый крот может помочь? Значит, вам к психиатру, — заявил эксперт в эфире канала «Россия 1».

13 декабря 2022 года в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что употребление «кротовухи» смертельно опасно из-за того, что кроты зачастую заражены паразитами и являются разносчиками опасных инфекций. Кроме того, зверьки также часто бывают поражены блохами и клещами. Так, всего на одном кроте встречаются до 15 и более блох и до 25 клещей.

Позже стало известно, что предприниматель из Москвы обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Кротовуха».

Здоровье Врачи Александр Мясников
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте