Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру

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Врач Александр Мясников рассказал, что его просили ответить на вопрос о приеме «кротовухи» — настойки на мертвом кроте, которая стала популярным мемом в соцсетях. Телеведущий предложил любителям этого напитка отправиться к психиатру.

Говоря о теме народных средств для ухода за собой, специалист отметил, что недавно журналисты прислали ему вопрос о потенциальных последствиях употребления «кротовухи».

— Мракобесие может принимать совершенно дикие формы. Вы всегда все-таки пропускайте через свой здравый смысл. Вы верите, что вам дохлый крот может помочь? Значит, вам к психиатру, — заявил эксперт в эфире канала «Россия 1».

13 декабря 2022 года в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что употребление «кротовухи» смертельно опасно из-за того, что кроты зачастую заражены паразитами и являются разносчиками опасных инфекций. Кроме того, зверьки также часто бывают поражены блохами и клещами. Так, всего на одном кроте встречаются до 15 и более блох и до 25 клещей.

Позже стало известно, что предприниматель из Москвы обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Кротовуха».