Минюст РФ включил в реестр иноагентов лидера Little Big Илью Прусикина.

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big Илью Прусикина. Об этом стало известно в пятницу, 27 января.

Кроме того, в перечень иноагентов было внесено ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.

— Указанные юридические лица были учреждены лицами, ранее включенными в реестр, — Колесниковым А.В.* и общественной организацией «Роскомсвобода»*», — говорится в сообщении ведомства.

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