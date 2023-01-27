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«Сегодня — время воевать»: Франция пообещала Украине помочь «вернуть суверенитет»

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Сегодня — время воевать»: Франция пообещала Украине помочь «вернуть суверенитет»
Фото: Pixabay

Франция должна помочь украинской стороне не только обороняться, но и вернуть свой суверенитет и независимость. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила министр иностранных дел республики Катрин Колонна.

— К сожалению, сегодня – время воевать, и мы должны помочь Украине не только защищаться, но также восстановить свою независимость и суверенитет, — заявила глава французского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с коллегами из Нидерландов и Румынии.

По ее словам, момент для переговоров настанет тогда, когда Киеву удастся изменить баланс сил в свою пользу, создав тем самым почву для диалога. Кроме того, Колонна подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «никогда не искал войны, он всегда хотел диалога и продолжает это делать», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что у Франции имеется небольшое количество танков Leclerc, поэтому их передача Украине бесполезна. Отмечается, что Leclerc требуется существенная материально-техническая поддержка. Например, 13 таких танков в Румынии обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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