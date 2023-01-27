Во Франции сообщили о проблемах с поставками танков Leclerc Украине

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У Франции имеется небольшое количество танков Leclerc, поэтому их передача Украине бесполезна. Об этом сообщила местная газета Le Monde со ссылкой на источник.

По его словам, Leclerc требуется существенная материально-техническая поддержка. Например, 13 таких танков в Румынии обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Кроме того, Украине будет проблематично обеспечивать танки горючим и боеприпасами.

Париж может направить украинской армии только 10–20 таких машин, что не принесет особой пользы, заключил автор статьи.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения», пояснил он.

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение Германии отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным». По ее мнению, решение было принято под давлением американских властей.