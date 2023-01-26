В Бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным

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Решение Германии отправить Киеву танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным». Такое мнение выразила депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По ее словам, решение было принято под давлением американских властей.

Депутат добавила, что последние опросы свидетельствуют о нежелании немцев поддерживать инициативу о передаче Украине танков.

— Я говорю откровенно: у США нет союзников, они действуют в своих собственных интересах, — цитирует Дагделен РИА Новости.

Накануне Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения». Об этом «ВМ» рассказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.