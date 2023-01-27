Около 60 образцов коллекционного оружия Василия Ланового переданы в дар Музею Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музею Победы была передана в дар коллекция сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшего народному артисту Василию Лановому. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Это около 60 предметов холодного оружия, изготовленного в России. Часть предметов — с дарственными надписями от военачальников, трудовых коллективов, казаков Тихого Дона и других организаций. Пожертвование в фонд музея сделала вдова знаменитого артиста, актриса Ирина Купченко.

В этот же день Музею Победы был передан в дар наградной пистолет Ланового. Торжественная церемония прошла в преддверии дня памяти народного артиста Советского Союза.

— Оружие это не простое, это награда, которая невероятно ценится среди офицеров, среди военных, и она по праву принадлежала все эти годы Василию Семеновичу, человеку, прожившему необычайно яркую жизнь, — заявил генерал-майор Андрей Приходько.

После смерти Ланового пистолет по закону семья возвратила в Министерство обороны. По словам главного хранителя Музея Победы Наталии Засковец, благодаря работе специалистов министерства, которые провели работу по приведению оружия в состояние, не допускающее производство выстрела, экспонат может храниться в музее.

До этого сообщалось, что в Музей Победы на вечное хранение была передана биография единственной блокадницы, проживающей на Кубе.