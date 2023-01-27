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Приметы и советы

Макгрегор попал в ДТП во время велопрогулки

Егор Провоторов
Происшествия
Макгрегор попал в ДТП во время велопрогулки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Бывшего двукратного чемпиона промоушена UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора сбила машина, когда он катался на велосипеде. Об этом он рассказал в пятницу, 27 января, на своей странице в одной из социальных сетей.

По словам спортсмена, автомобиль наехал на него сзади, из-за светящего в лицо водителю солнца он не видел ирландца. Боец подчеркнул, что транспортное средство врезалось в него на полной скорости.

Макгрегор подчеркнул, что мог погибнуть под колесами, однако умение скоординироваться при падении спасло ему жизнь. Он поблагодарил за это уроки по борьбе и дзюдо.

— Слава богу, это было не мое время, — написал двукратный чемпион UFC.

Также ирландский спортсмен выложил на своей странице видео с места аварии и провел небольшую трансляцию для подписчиков его аккаунта, чтобы показать, что он не пострадал в результате ДТП.

Летом прошлого года Макгрегор заявлял, что хочет купить лондонский футбольный клуб «Челси», из которого ушел владелец Роман Абрамович. Однако до конкретики дело не дошло и клуб приобрел американский спортивный бизнесмен Тодд Боэли.

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