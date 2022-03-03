Макгрегор заявил о желании купить футбольный клуб «Челси»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что хочет купить лондонский футбольный клуб «Челси». Об этом он написал в Twitter-аккаунте футбольного клуба.

Затем уже на своей странице в социальной сети выложил скриншот переписки, где сделал такую подпись:

— «Челси» продают за три миллиона фунтов. Давайте купим его. Я хотел бы изучить возможность этого, — говорится в сообщении Макгрегора в Twitter.

2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович сообщил о продаже английского футбольного клуба «Челси». Предприниматель отметил, что такое решение соответствует интересам ФК и выразил надежду, что сможет попрощаться со стадионом и спортсменами.

Еще одни кадровые изменения произошли 1 марта в столичном клубе «Динамо». Так, украинский помощник главного тренера Андрей Воронин расторг контракт с командой.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции. Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.