Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Макгрегор заявил о желании купить футбольный клуб «Челси»

Георгий Соланович

Общество
Макгрегор заявил о желании купить футбольный клуб «Челси»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что хочет купить лондонский футбольный клуб «Челси». Об этом он написал в Twitter-аккаунте футбольного клуба.

Затем уже на своей странице в социальной сети выложил скриншот переписки, где сделал такую подпись:

— «Челси» продают за три миллиона фунтов. Давайте купим его. Я хотел бы изучить возможность этого, — говорится в сообщении Макгрегора в Twitter.

2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович сообщил о продаже английского футбольного клуба «Челси». Предприниматель отметил, что такое решение соответствует интересам ФК и выразил надежду, что сможет попрощаться со стадионом и спортсменами.

Еще одни кадровые изменения произошли 1 марта в столичном клубе «Динамо». Так, украинский помощник главного тренера Андрей Воронин расторг контракт с командой.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции. Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Читайте также:
Футбол Конор Макгрегор Роман Абрамович
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте