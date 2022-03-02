Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Абрамович сообщил о продаже английского ФК «Челси»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Абрамович сообщил о продаже английского ФК «Челси»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский бизнесмен Роман Абрамович сообщил о продаже английского футбольного клуба «Челси». Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Новость дополняется

Футбол Бизнес Роман Абрамович
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте