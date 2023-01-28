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В Белом доме пообещали отреагировать на годовщину спецоперации РФ на Украине

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме пообещали отреагировать на годовщину спецоперации РФ на Украине
Фото: whitehouse

Власти США в настоящее время не занимаются организацией поездки президента страны Джо Байдена в Европу, поскольку намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в пятницу, 27 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах, — подчеркнула официальный представитель администрации президента США, слова которой приводит ТАСС.

Жан-Пьер также заявила, что не намерена углубляться во внутренние дискуссии или перечислять варианты действий, которые сейчас рассматривает американский истеблишмент. На фоне этого в ближайшее время Вашингтон не планирует организовывать поездки президента страны Джо Байдена в одну из европейских стран.

До этого координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, однако пока не время для этого.

Украина Джо Байден администрация Белого дома США
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