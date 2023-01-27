В Белом доме оценили возможность поездки Байдена на Украину

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, однако пока не время для этого. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Думаю, что президент (Байден — прим. «ВМ») в какое-либо подходящее время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент, — поделился он.

Глава США поддерживает тесный контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, цитирует Кирби РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский президент имеет возможность быстро завершить конфликт на Украине, если отдаст приказ украинским властям. По его словам, Байден не желает останавливать конфликт, поскольку он хочет накачивать украинскую армию новым западным вооружением.

Накануне журналист NBC Джош Ледерман сообщил, что глава США может совершить визит в Европу уже в феврале. Уточняется, что причиной поездки американского лидера является конфликт на Украине. Кроме того, поездка Байдена может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России.

26 января американский лидер анонсировал контрнаступление армии Украины. По словам Байдена, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».