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NBC: Байден может посетить Европу в феврале из-за обстановки на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NBC: Байден может посетить Европу в феврале из-за обстановки на Украине
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден может совершить визит в Европу уже в феврале. Об этом в четверг, 26 января, сообщает со ссылкой на источники журналист NBC Джош Ледерман.

Уточняется, что причиной поездки американского лидера является конфликт на Украине. Кроме того, поездка Байдена может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России, написал Ледерман в Twitter.

Накануне Байден анонсировал контрнаступление армии Украины. По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

Представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Решение о передаче техники, как подчеркивается, является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что после поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта.

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