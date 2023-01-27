«Может это сделать очень быстро»: Песков заявил о нежелании Байдена завершить конфликт на Украине

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Американский президент Джо Байден имеет возможность быстро завершить конфликт на Украине, если отдаст приказ украинским властям. Об этом в пятницу, 27 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа.

— Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро... Конечно не за день-два, но ключ от киевского режима у Вашингтона, — поделился он.

Действующий американский лидер не желает останавливать конфликт, поскольку он желает накачивать украинскую армию новым западным вооружением, цитирует Пескова «Известия».

Накануне Трамп раскритиковал Запад за передачу танков Украине. Передача нового вооружения ВСУ может превратить нынешнюю ситуацию в ядерный конфликт, предупредил он.

25 января Байден анонсировал контрнаступление армии Украины. По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».