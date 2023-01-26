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«Потом — ядерное оружие»: Трамп раскритиковал передачу танков Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Потом — ядерное оружие»: Трамп раскритиковал передачу танков Украине
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Запад за передачу танков Украине.

— Сначала танки, потом — ядерное оружие, — написал политик в социальной сети Truth Social.

Передача нового вооружения ВСУ может превратить нынешнюю ситуацию в ядерный конфликт, предупредил он. Конфликт на Украине необходимо остановить, резюмировал Трамп.

Накануне президент США Джо Байден анонсировал контрнаступление армии Украины. По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта.

Эксперт считает, что Штаты не горят желанием поставлять танки Abrams. Однако «призрачное желание скорой победы Украины» заставляет американское правительство пойти на этот шаг, подчеркнул он.

Украина Дональд Трамп Танки
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