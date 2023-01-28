Семь человек погибли в результате теракта возле синагоги в Восточном Иерусалиме

Фото: Unsplash

Семь человек стали жертвами террористического акта, совершенного вечером в пятницу, 27 января, возле синагоги в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.

Трагический инцидент произошел в районе 20:30 по местному времени (21:30 по Москве). Террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков и стал стрелять по прохожим. Полицейские быстро прибыли на место происшествия, определили злоумышленника и открыли по нему огонь, в результате чего атакующий был нейтрализован, говорится в сообщении местной полиции в соцсетях.

В заявлении также сообщили, что в результате теракта были убиты семь невинных людей, а «многие другие» были ранены. До этого газета The Jerusalem Post и несколько других израильских СМИ писали о восьми погибших в результате инцидента.

Отмечается, что нападение на синагогу после наступления шаббата в Восточном Иерусалиме произошло на фоне начавшегося очередного обострения напряженности в палестино-израильском конфликте.

До этого полиция Израиля сообщала о нескольких пострадавших при теракте в синагоге в Иерусалиме.