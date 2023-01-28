Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семь человек погибли в результате теракта возле синагоги в Восточном Иерусалиме

Егор Провоторов
Происшествия
Семь человек погибли в результате теракта возле синагоги в Восточном Иерусалиме
Фото: Unsplash

Семь человек стали жертвами террористического акта, совершенного вечером в пятницу, 27 января, возле синагоги в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.

Трагический инцидент произошел в районе 20:30 по местному времени (21:30 по Москве). Террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков и стал стрелять по прохожим. Полицейские быстро прибыли на место происшествия, определили злоумышленника и открыли по нему огонь, в результате чего атакующий был нейтрализован, говорится в сообщении местной полиции в соцсетях.

В заявлении также сообщили, что в результате теракта были убиты семь невинных людей, а «многие другие» были ранены. До этого газета The Jerusalem Post и несколько других израильских СМИ писали о восьми погибших в результате инцидента.

Отмечается, что нападение на синагогу после наступления шаббата в Восточном Иерусалиме произошло на фоне начавшегося очередного обострения напряженности в палестино-израильском конфликте.

До этого полиция Израиля сообщала о нескольких пострадавших при теракте в синагоге в Иерусалиме.

Израиль Терроризм Иерусалим
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте