Полиция Израиля заявила о теракте в синагоге в Иерусалиме

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Полиция Израиля сообщила о нескольких пострадавших при теракте в синагоге в Иерусалиме. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили местные правоохранительные органы на официальной странице в Twitter.

— Теракт в синагоге в Иерусалиме... Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован, — говорится в материале.

Как уточняет издание Jerusalem Post, в результате теракта погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали, передает Telegram-канал РИА Новости.

23 ноября 2022 года произошел мощный взрыв у центральной автобусной станции «Иерусалим». Через несколько минут в одном из рядом стоящих автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Позже трех палестинцев задержали в городе в связи с инцидентами.