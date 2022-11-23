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Мощный взрыв прогремел рядом с автобусной станцией в Иерусалиме

Лейла Алиева
В мире
Мощный взрыв прогремел рядом с автобусной станцией в Иерусалиме
Фото: Pixabay

В Иерусалиме у центральной автобусной станции прогремел мощный взрыв. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает издание Jerusalem Post.

Известно о семи пострадавших, еще двое находятся в тяжелом состоянии. На данный момент местная полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего, при этом не исключается вероятность теракта.

Видео: Telegram / Shot

13 ноября в Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал.

По некоторым данным, к взрыву причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на одной из самых популярных туристических улиц — Истикляль.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».

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