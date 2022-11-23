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Трех человек задержали в связи со взрывами в Иерусалиме

Лейла Алиева
В мире
Трех человек задержали в связи со взрывами в Иерусалиме
Фото: Pixabay

Трех палестинцев задержали в Иерусалиме в связи со взрывами на центральной автобусной станции. Об этом сообщает телеканал i24news в среду, 23 ноября.

— Трое подозреваемых палестинцев задержаны в связи с терактами в Иерусалиме, — приводит сообщение РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром в этот же день у центральной автобусной станции «Иерусалим». В рамках расследования местная полиция не исключает вероятность теракта.

Через несколько минут в одном из рядом стоящих автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Предположительно, он прогремел из-за бомбы, заложенной в сумке.

Видео: Telegram / Shot

Позже стало известно, что в результате взрывов погиб один человек, 18 получили ранения, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

13 ноября на центральной улице Стамбула произошел также взрыв, который позднее был назван терактом. В результате погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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