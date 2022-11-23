Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один человек умер в результате взрыва в Иерусалиме

Лейла Алиева
В мире
Один человек умер в результате взрыва в Иерусалиме
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Один человек скончался после взрыва на центральной автобусной станции в Иерусалиме. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает издание Jerusalem Post.

По данным СМИ, в результате двух взрывов 18 человек получили ранения, еще двое находятся в тяжелом состоянии. По мнению полиции, случившееся является скоординированным двойным нападением.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром в этот же день у центральной автобусной станции Иерусалим. В рамках расследования местная полиция не исключает вероятность теракта.

Через несколько минут в одном из рядом стоящих автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Предположительно, он прогремел из-за бомбы, заложенной в сумке.

До этого на Сахалине в поселке Тымовском в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями. По данным МЧС, на месте происшествия работали 59 человек и задействовано 13 единиц техники.

Согласно предварительной версии, которую сообщили в администрации Тымовского района, причиной взрыва в пятиэтажном доме стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

Взрывы Смерть Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения