Один человек умер в результате взрыва в Иерусалиме

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Один человек скончался после взрыва на центральной автобусной станции в Иерусалиме. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает издание Jerusalem Post.

По данным СМИ, в результате двух взрывов 18 человек получили ранения, еще двое находятся в тяжелом состоянии. По мнению полиции, случившееся является скоординированным двойным нападением.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром в этот же день у центральной автобусной станции Иерусалим. В рамках расследования местная полиция не исключает вероятность теракта.

Через несколько минут в одном из рядом стоящих автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Предположительно, он прогремел из-за бомбы, заложенной в сумке.

До этого на Сахалине в поселке Тымовском в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями. По данным МЧС, на месте происшествия работали 59 человек и задействовано 13 единиц техники.

Согласно предварительной версии, которую сообщили в администрации Тымовского района, причиной взрыва в пятиэтажном доме стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.