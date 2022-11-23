Второй взрыв прогремел на автобусной станции в Иерусалиме

Рядом с автобусной станицей в Иерусалиме прогремел второй взрыв, он произошел в одном из рядом стоящих автобусов. Об этом сообщает издание Jerusalem Post в среду, 23 ноября.
— Вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве поблизости в автобусе, — говорится в сообщении.
Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва на остановке, снятые очевидцами.
По данным местной полиции, взрыв возле центрального автовокзала произошел, скорее всего, из-за бомбы, заложенной в сумке. В результате инцидента пострадало не менее 18 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
До этого стало известно о первом взрыве у центральной автобусной станции Иерусалима. В настоящее время полиция города выясняет обстоятельства и причины произошедшего, при этом не исключается вероятность теракта.
Еще один взрыв, но уже из-за газа, произошел в провинции Дахук на севере Ирака. В студенческом общежитии сдетонировала газовая система. В результате четыре человека погибли, еще более 20 пострадали.