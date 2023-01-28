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Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Егор Провоторов
Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в складском помещении на рынке «Синдика» в Московской области, сообщили в субботу, 28 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, к тушению пожара были привлечены 27 единиц техники и 87 человек личного состава. Спасатели подтвердили, что внутри горящего склада находились строительные материалы.

В 0:42 мск пожар был локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров. В МЧС отметили, что не допустить перехода огня с горящего склада на соседние здания позволили слаженные действия пожарных.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось защитить соседнее здание, стоящее в нескольких метрах от места пожара, — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого появилась информация, что поджог не исключается среди причин возгорания на складе с лакокрасочными изделиями и строительными материалами на территории рынка «Синдика» в Подмосковье.

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