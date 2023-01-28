ТАСС: Поджог будет рассматриваться среди причин пожара на складе в Подмосковье

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Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Поджог не исключается среди причин возгорания на складе с лакокрасочными изделиями и строительными материалами на территории рынка «Синдика» в Московской области, который загорелся в ночь на субботу, 28 января.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, причины будут устанавливаться после полной ликвидации пожара, однако поджог не исключается.

Складское помещение загорелось в ночь на субботу на 65-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) в Московской области. По информации экстренных служб, площадь пожара в настоящее время составляет 2 100 квадратных метров. Информация о пострадавших в результате инцидента в данный момент не поступала.

До этого на внутренней стороне 45-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. Огонь охватил автомобиль такси. В результате пожара никто не пострадал. Для тушения возгорания движение в районе происшествия было временно перекрыто, а москвичей призывали выбирать пути объезда.