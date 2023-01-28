Пожар на площади 2100 «квадратов» произошел на складе в Подмосковье

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Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Складское помещение загорелось в ночь на субботу, 28 января, на 65-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) в Московской области, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По предварительной информации, площадь возгорания на данный момент составляет порядка 2100 квадратных метров. Отмечается, что в помещении могли храниться лакокрасочные материалы. Информация о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступала.

До этого на внутренней стороне 45-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. Огонь охватил автомобиль такси. В результате пожара никто не пострадал. Для тушения возгорания движение в районе происшествия было временно перекрыто, а москвичей призывали выбирать пути объезда.

Накануне также произошло ДТП в Анадырском проезде. Пассажирский автобус сбил человека. Пострадавшего госпитализировали.