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Замглавы МИД РФ заявил, что НАТО «моделирует» киберудары по Калининграду и Москве

Егор Провоторов
В мире
Замглавы МИД РФ заявил, что НАТО «моделирует» киберудары по Калининграду и Москве
Фото: МИД РФ

Нанесение киберударов по государственным учреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы моделируется на учениях, проводимых регулярно Великобританией под эгидой НАТО. Об этом заявил в субботу, 28 января, замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Накануне в газете The Times вышел материал о том, что национальные силы кибербезопасности Великобритании целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка. Дипломат отметил, что в этих попытках британской стороны «нет ничего удивительного».

По его словам, Лондон систематически «нацеливает свои наступательные возможности» в информационной сфере на РФ. Кроме того, по словам Сыромолотова, Лондон ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете.

Российский дипломат подчеркнул, что Британия пытается «вымарать правду» о внешней политике России в западном информационном поле. Также замглавы МИД РФ в интервью ТАСС отметил, что Великобритания всячески поощряет антироссийскую деятельность украинских хакеров.

Накануне Британский национальный центр кибербезопасности предупредил о сохранившейся угрозе со стороны хакеров из России и Ирана, которые якобы продолжают осуществлять атаки против лиц и организаций в Великобритании и других государствах с целью получения секретных данных.

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