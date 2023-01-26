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Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из РФ и Ирана

Полина Долганова
В мире
Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из РФ и Ирана
Фото: Depositphotos

Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) предупредил о сохранившейся угрозе со стороны хакеров из России и Ирана, которые якобы продолжают осуществлять атаки против лиц и организаций в Великобритании и других государствах с целью получения секретных данных.

— Великобритания предупредила сегодня об угрозе со стороны целенаправленных фишинговых кампаний против организаций и частных лиц, проводимых киберсубъектами, базирующимися в России и Иране, — сообщается на сайте NCSC.

В центре кибербезопасности уточнили, что речь идет, в частности, о хакерских группировках SEABORGIUM (Россия) и TA453 (Иран), передает РИА Новости.

В сентябре 2022 года российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Позже актуальность досье была подтверждена правоохранительными органами. По данным хакеров, агенты СВР работают в диппредставительствах дружественных России стран.

10 октября неизвестные хакеры совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США.

Иран Кибербезопасность атаки Великобритания
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