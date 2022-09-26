Хакеры опубликовали данные более тысячи украинских разведчиков

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Российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Позже актуальность досье была подтверждена правоохранительными органами.

Уточняется, что хакеры сопоставили информацию о сотрудниках МИД Украины в разных государствах с данными об агентах СВР и нашли совпадения. Установлено, что разведчики работают под прикрытием посольств в более чем 20 странах мира, в том числе в Италии, Германии и Польше.

По данным хакеров, агенты СВР работают в диппредставительствах дружественных России странах, а также в государствах, занявших нейтральную позицию по конфликту на Украине.

Кроме того, несколько разведчиков работают в представительствах ООН, НАТО и Евросоюза. Хакеры также вычислили больше 40 мест базирования СВР и одно законспирированное учебное заведение, передает «360».

5 сентября участница украинской хакерской группы записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооруженных сил Украины советского оружия Казахстана.