Фото: Минобороны РФ

Участница украинской хакерской группы специально для стрима RT «Летучка» записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооруженных сил Украины советского оружия Казахстана.

Она сообщила, что хакеры обнародовали эту документацию.

— Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок, — отметила хакер.

Украинская армия за последние 24 часа потеряла на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь боевых машин пехоты и свыше 220 военных. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

До этого в Минобороны РФ заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ