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Хакер сообщила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана

Оксана Васильева
Общество
Хакер сообщила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана
Фото: Минобороны РФ

Участница украинской хакерской группы специально для стрима RT «Летучка» записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооруженных сил Украины советского оружия Казахстана.

Она сообщила, что хакеры обнародовали эту документацию.

— Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок, — отметила хакер.

Украинская армия за последние 24 часа потеряла на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь боевых машин пехоты и свыше 220 военных. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

До этого в Минобороны РФ заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ

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