Минобороны: ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия за последние 24 часа потеряла на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь боевых машин пехоты и свыше 220 военных. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ предпринимали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

В свою очередь армия РФ продолжает наносить точные удары по целям врага, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны.

4 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о попадании артиллерийского снаряда в один из энергоблоков Запорожской АЭС. По его словам, обстрел велся со стороны Вооруженных сил Украины, снаряд попал в нерабочий энергоблок.

До этого в Минобороны РФ заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ. Российская авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли на территорию Украины. После этого артиллерия ВС России нанесла удар по подконтрольному киевскому режиму берегу.