Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда в энергоблок Запорожской АЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда в энергоблок Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Глава администрации Энергодара Александр Волга в воскресенье, 4 сентября, сообщил о попадании артиллерийского снаряда в один из энергоблоков Запорожской АЭС.

По его словам, обстрел велся со стороны Вооруженных сил Украины, снаряд попал в нерабочий энергоблок.

— Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Энергоблок нерабочий, который пока не находится в рабочем состоянии. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий, — сказал глава администрации Энергодара .

Волга отметил, что повышения радиационного фона на станции не зафиксировано, передает ТАСС.

3 сентября сообщалось, что подконтрольные Украине территории перестали получать энергию с ЗАЭС. Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП.

До этого в Минобороны РФ заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ. Российская авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли на территорию Украины. После этого артиллерия ВС России нанесла удар по подконтрольному киевскому режиму берегу.

Украина Спецоперации Армия АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте