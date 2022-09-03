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Подконтрольные Украине территории перестали получать энергию с ЗАЭС

Василий Плиткин

Сюжет: 

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В мире
Подконтрольные Украине территории перестали получать энергию с ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Из-за технических сложностей снабжение электричеством подконтрольных Украине территорий приостановили на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара в субботу, 3 сентября.

— Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях, — говорится в сообщении.

При этом выходная мощность, вырабатывая энергоблоками, варьируется с учетом технологических особенностей. По данным администрации, 5-й и 6-й энергоблоки находятся в рабочем состоянии, а радиационный фон не превышает установленных значений, передает ТАСС.

До этого в Минобороны России заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Российская авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли на территорию Украины. После этого артиллерия ВС РФ нанесла удар по подконтрольному киевскому режиму берегу.

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