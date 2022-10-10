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Хакеры вывели из строя сайты ряда американских аэропортов

Евгений Белоусов
В мире
Хакеры вывели из строя сайты ряда американских аэропортов
Фото: shutterstock

Неизвестные хакеры совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает ABC News.

Хакерские атаки нарушили доступ к сайтам, информирующим о загруженности и времени ожидания в аэропортах. Управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами действия хакеров все же не повредили.

Первые атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Вскоре сбои были обнаружены и в работе сайтов международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта О'Хара в Чикаго, передает «Интерфакс».

В сентябре российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Позже актуальность досье была подтверждена правоохранительными органами.

По данным хакеров, агенты СВР работают в диппредставительствах дружественных России странах.

До этого участница украинской хакерской группы записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооруженных сил Украины советского оружия Казахстана.

Аэропорты хакерские атаки США
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